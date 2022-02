16-årig anholdt efter knivstikkeri

En 16-årig dreng blev fredag aften anholdt. Han er mistænkt for fredag aften at stå bag et knivstikkeri i Skanderborg.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet fredag aften klokken 20.57. Det fortæller John Skjødt, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

- Vi anholder den 16-årige, som er fra Hørning, klokken 21.02. Det sker uden dramatik, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.