Yoga under bøgetræer og blå himmel: - Tiden går lidt i stå

På yogamåtter i en skov i Silkeborg ligger 90 kvinder og nogle få mænd med næsen rettet mod bøgetræer og blå himmel.

- Tiden går lidt i stå på en måde, og man får fornemmelsen af at give sig selv noget rigtig godt. Der er en samhørighed, siger Anemone Page fra Silkeborg.

De har valgt at bruge det meste af deres søndag med både blid, sensitiv og power naturyoga.

- Mange undervurderer, hvor hårdt yoga kan være. Det kan gøres på alle niveauer, og det er en anden udfordring, som er lige så spændende som at løfte vægte, siger aarhusianske Per Christensen, der er en af de tre mandlige deltagere.

På grund af corona måtte der ikke deltage over 100 personer i arrangementet. Der deltog lidt over 90. Til næste år håber arrangørerne på over 200. Foto: Morten Thomsen, TV MIDTVEST

Plads til krop og vejrtrækning

Arrangementet er Silkeborgs første Yoga Outdoor Festival, som tre lokale kvinder står bag.

- Det bliver en helhedsoplevelse, når vi er ude frem for inde. Kroppen kan bedre være der, vi kan trække vejret, solen varmer og vinden blæser i håret, siger Lene Borresen, en af arrangørerne.

Her prøver deltagerne kræfter med seks forskellige typer yoga.

- Vi arbejder med nervesystemet og får sluppet noget stress, vi arbejder med at styrke kroppen, og så er der det lidt mere kraftfulde, hvor kroppen ekspanderer, siger Lene Borresen.

Mia Kathrine Tholstrup-Jørgensen (tv.), Birgitte Holten og Lene Borresen er de tre lokale kvinder bag Yoga Outdoor Festival. De er alle tre yogainstruktører. Foto: Alexandra Lund Lysgaard, TV MIDTVEST

Flere mænd

Kun tre mænd havde valgt at købe billet til den første udgave af yogafestivalen, og det er ifølge arrangørerne lidt paradoksalt.

- Kigger man i historien, så er yoga lavet af mænd til mænd, men der sker noget, da det kommer til vesten, hvor kvinderne tager det til sig. Men der er en enorm opblomstring af mænd i yoga, og vi håber rigtig meget at få fat i mændene næste år måske også med mandlige instruktører.

Uanset køn er søndag på yogamåtten i en skov i Silkeborg en succes.

- Det er rigtig dejligt og hyggeligt. Man kan ikke bede om andet i det her vejr. Det er helt fantastisk, siger Per Christensen.

- Et er, at det er fysisk, men der er også noget spirituelt over det at ligge her. Der er en helt speciel stemning i skoven, når man er så mange, der laver yoga sammen, siger Anemone Page.