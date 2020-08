Vrede over nedskæringer: - En besparelse ind i hjertekulen

Det er populært at flytte til Silkeborg. Sådan har det ofte lydt i aviser og her på TV2 Østjylland.

Alligevel mangler kommunen penge til den daglige drift, og det betyder, at der skal spares. Både i år og flere år fremover.

VIDEO: Silkeborg Kommune bliver beskudt efter udmelding om, at kommunen vil skære hårdt i budgettet til ældreområdet.

Nu har kommunen så meldt ud, hvor den foreslår pengene skal findes - og det er ikke populært.

- Det her er en besparelse ind i hjertekulen på de store velfærdsområder, siger formanden for Ældre Sagen Silkeborg, Bente Margrethe Nielsen.

Stemmer ikke overens med ambitioner

Både kulturområdet, socialområdet og beskæftigelsesområdet bliver ramt af spareforslagene. Men særligt hårdt kommer det til at gå ud over de ældre.

I reduktionskataloget for næste år står ældreområdet for 24,3 millioner kroner af besparelserne.

Et af spareforslagene går på at nedlægge 29 daghjemspladser, og det mener lokalformanden for Ældre Sagen ikke stemmer overens med kommunens ambitioner.

- Silkeborg Kommune har vildt flotte planer som demensvenlig kommune, og som jeg kan se, er det nogle af de, der bliver berørt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Vi kan ikke bruge flere penge, ind vi får ind, lyder det fra Silkeborgs borgmester, Steen Vindum.

Opbakning blandt borgerne

Bente Margrethe Nielsen vil kæmpe mod, at det er de svageste, der skal betale, og den holdning mødte TV2 ØSTJYLLAND torsdag også hos borgerne i Silkeborg Kommune.

- Jeg synes, vi har haft sparekniven nok, siger Else Thygesen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg ved ikke rigtig, om man kan skære mere på ældreområdet. Jeg tror, der er sparet nok, siger Lise Møldrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Til kritikken fra Ældre Sagen svarer Silkeborgs borgmester, Steen Vindum (V), at han godt ved, det ikke er noget drømmescenarie. Han mener dog, at det er en nødvendig opgave.

- Vi kan ikke bruge flere penge, end vi får ind. Det eneste, jeg kan sige på ældreområdet, er, at jeg, når vi nu engang er færdige, er sikker på, at den service og den ældrepleje, vi leverer, kan vi godt se os selv i øjnene på, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

