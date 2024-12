Virksomhed har måttet destruere otte ton frossen mad

Første kontrolbesøg 2. november 2023

Smiley med lige mund. Virksomheden opbevarer fødevarer i flere køletrailere, biler og containere, herunder varer med overskredet holdbarhedsdato. Fødevarestyrelsen vurderer, at der er tale om betydelige mængder fødevarer, som langt overskrider hvad der kan betragtes som mængder til privat forbrug. Virksomheden for påbud om at destruere maden.

Andet besøg 19. februar 2024

Virksomheden får igen en smiley med lige mund da virksomheden ikke har færdiggjort påbuddet.

Tredje besøg 30. maj 2024

Virksomheden får igen en smiley med lige mund, da alle madvarerne ikke er destrueret endnu, men virksomheden oplyser, at man har destrueret flere tons siden sidste kontrolbesøg. Virksomheden oplyser, at de kan være færdig med alle tørvarerne pr. 1. august 2024. Fødevarestyrelsen har accepteret dette, men indskærpet at hvis det ikke er tilfældet vil de overveje påbud om destruktion af samtlige fødevarer på en gang på virksomhedens regning.

Fjerde besøg 18. september 2024

Virksomheden får en sur smiley. Fødevarestyrelsen konstatere at virksomheden stadig har opbevaring af ca. 8 tons fødevarer på frost. Virksomheden har ikke bragt forholdet i orden trods påbud om destruktion af de ca. 8 tons fødevarer. Bødeforelæg på 10.000 kr. er fremsendt.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg har haft travlt og har ikke nået det indenfor den frist, I har givet mig.

Virksomheden påbydes at destruere de resterende fødevarer som er opbevaret i fryseren, og de resterende fødevarer som er opbevaret i vognen. Dette skal ske via aftale med et godkendt forbrændingsanlæg. Grundet de store mængder fødevarer, er virksomheden påbudt at bestille en affaldscontainer til at destruere fødevarerne i.

Femte besøg 5. november 2024

Virksomheden får igen en glad smiley, da fødevarestyrelsen konstaterer, at forholdet nu er bragt i orden, og maden er blevet destrueret.