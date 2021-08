Vil have mere grødeskæring: - Bekymrende at natur vejer tungere end mennesker

Han erkender dog, at det ikke er en holdbar i løsning i længden, kun at fokusere på at fjerne vandplanter i åen.



- Det er jo lidt at tage en nødbeslutning om at få sikret en hurtigere gennemstrømning igennem et vandløb, der i min optik, ikke er blevet reguleret ordentligt igennem flere år, siger han og fortsætter:



- Der skal flere ting op af værktøjskassen, både omkring arealer vi kan oversvømme og tilbageholdelse af vand. Og vi er også nødt til at se på, hvordan vi får en bedre beskæring af Gudenåen for at sikre gennemstrømning, så der skal flere ting i spil, siger Rune Kristensen.

Udvalg skal diskutere problemerne i næste uge

Der er møde i Klima- og Miljøudvalget allerede på onsdag, hvor problemerne med oversvømmelserne ved Gudenåen vil blive drøftet.

Det fremgår af dagsordenen for mødet.



Her vil Venstre foreslå, at man laver en ekstra grødeskæring.



- Jeg ønsker, at vi i udvalget diskuterer muligheden og nødvendigheden af en ekstra grødeskæring snarest muligt, står der i Susanne Guldborg Jacobsens (V) anmodning til udvalget.



Derudover skal udvalget holde dialogmøde med Dansk Naturfredningsforening og Fiskeriforeningerne i Silkeborg Kommune 2021 - blandt andet om samme emne.

Byrådet i Silkeborg mødes igen den 30. august.