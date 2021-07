Vil du provokere med dit håndarbejde? Nu kan du få det på museum

Broderierne vil pryde væggene i museets kaffestue, og der vil også være værker fra nogle etablerede broderikunstnere. Men Marianne Gjørtz Hougaard fortæller, at udstillingen skal vise, at man ikke behøver at være uddannet kunsthåndværker for at være med.

- Måske føler folk, at de har lidt ejerskab over udstillingen, og det kan vi rigtig godt lide. Og så bliver det mere mangfoldigt, når alle får lov til at bidrage. Det, synes jeg kun, er positivt, siger hun.