Video: Kristian svømmede fra Himmelbjerget til Silkeborg Havn

- Det gik strålende. Der var gode forhold derude. Der var stort set ingen vind, 20-22 grader og en smule sol. Så det var næsten bedre, end jeg kunne have håbet på, fortæller han til TV2 Østjylland kort efter, at han er kommet på land.

- Det er selvfølgelig vildt dejligt, at der er så stor opbakning. Det er alligevel 3,5 time, man ligger med sig selv. Så det er super godt at kunne mærke støtten undervejs, fortæller Kristian Gøttler.

Både familier og venner var med til dagens svømmetur for at bakke Kristian Gøttler op.

Siden 2012 har enten Kristian Gøttler eller hans bror svømmede turen for at samle penge ind til Scleroseforeningen. I 2019 døde deres mor, Pernille, nemlig med sclerose, og derfor går hele overskuddet til foreningens arbejde med forskning og oplysning.

- Det er bare det hele værd. Det er lidt det, man ligger og tænker på undervejs, at man glæder sig til at komme i mål, og at der forhåbentlig står nogle mennesker og tager imod en, siger han glad.

Kristian Gøttler fortæller, at dagen afsluttes med indsamlingsfest, hvor de sidste penge skal skaffes til Scleroseforeningen. Efter svømmeturen var indsamlingen allerede på over 15.000 kroner.

- Og så er der ømme arme i morgen, siger han med et grin.

Skal du så svømme næste år igen?

- Det lette svar ville være at sige, at jeg tager den igen. Men lad os nu se, om jeg ikke kan lægge den over på min bror. Lige nu har jeg i hvert fald ikke lyst til at tage 12 kilometer, svarer Kristian Gøttler med et smil.