VIDEO: Her kan du få en lille forsmag på livet på Silkeborg Højskole.

Corona-krisen kom til at koste højskoleeleverne en ordentlig bid at deres ophold. Men de seneste måneder er flere højskoler begyndt at åbne igen.

Og de har forskellige arrangementer, hvor man kan komme tilbage og smage på højskolelivet her i løbet af sommeren.

TV2 ØSTJYLLANDS sommerprogram 'Så' det Sommer' har besøgt Silkeborg Højskole, der er lige nu er fyldt med tidligere og måske kommende elever.

I videoen øverst i artiklen kan du komme med en tur på sommerhøjskolen i Silkeborg.