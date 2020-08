VIDEO: Her anbefales de at bruge mundbind i supermarkedet - så mange bruger dem

TV2 ØSTJYLLAND satte onsdag formiddag et kamera op ved indgangen til Kvickly i Silkeborg og filmede 50 kunder på vej ind i butikken. Her kan du se, hvor mange der havde mundbind på.

I Silkeborg Kommune opfordres borgerne som det eneste sted i landet til at bruge mundbind, når de handler ind.

Ifølge de seneste tal er der 188 smittede per 100.000 indbyggere i Silkeborg, og det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har pålagt Silkeborg at anbefale borgerne at bruge mundbind, når de handler.

Opfordringen bliver taget godt imod af de borgere, TV2 ØSTJYLLAND onsdag mødte i Kvickly i Silkeborg.

- Det er enhvers pligt netop for at beskytte andre, siger lærer Per Kjeldbjerg.

- Det er en klog anbefaling, og jeg følger den gerne. Jeg vil gøre alt for, at vi får den der lede pandemi stoppet, siger psykolog Gitte Frost.

Hun bar ikke selv mundbind, da TV2 ØSTJYLLANDs udsendte medarbejder onsdag formiddag mødte hende i Kvickly, men det er der en god grund til.

- Det er simpelthen fordi, jeg ikke har flere mundbind, og jeg kørte herhen for at hente dem, fordi jeg havde læst, at der var nogle her, men der er udsolgt, siger hun.

Et lille uvidenskabeligt eksperiment, TV2 ØSTJYLLAND foretog onsdag formiddag, viser dog, at kun 14 ud af 50 kunder bar mundbind i Kvickly i Silkeborg.

Hvorfor ikke i Aarhus?

I Aarhus Kommune er der 269 smittede per 100.000 indbyggere, men her har Styrelsen for Patientsikkerhed ikke pålagt kommunen at anbefale borgerne at bruge mundbind, når de handler.

Det undrer professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen.

- Jeg vil umiddelbart synes, at med de smittetal, vi ser i Aarhus, vil det være hensigtsmæssig at anbefale brugen af mundbind, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det undrer i høj grad også Silkeborgs borgmester Steen Vindum (V), der håber, at der på et tidspunkt kommer en melding om, hvorfor Silkeborg er det første og indtil videre eneste sted, hvor kommunen skal opfordrer borgerne til at bruge mundbind, når de handler.

- Ellers kan man godt lidt miste troen på systemet. Jeg synes, der skal være åbenhed i forhold til det, siger han til TV2.

Mange taler for påbud

Gitte Frost fra Silkeborg ser i øvrigt gerne, at opfordringen til at bruge mundbind bliver til et decideret påbud.

- Det er et problem, for jeg kan høre blandt mennesker, jeg møder, at det, at det kun er en anbefaling, er en god undskyldning for at lade være, siger hun.

En tredjedel af danskerne mener, at regeringen bør indføre et påbud om at bære mundbind alle offentlige steder, viser en Megafon-måling foretaget for TV 2 og Politiken.

