VIDEO: Bomstærke mænd og kvinder kæmper om titler

Det kræver ben at blive kåret som landets stærkeste.

Det har en gruppe veltrænede atleter erfaret på egen krop, da de lørdag har stillet op til Danmarks Stærkeste Mand og Kvinde.

Stævnet afholdes i Silkeborg, hvor det beskedne lokale var fyldt med publikummer og udøvere.

Her er stærkmandsatleterne blevet udsat for lidt af hvert for at vurdere, hvem der er den stærkeste. Det betød blandt andet, at de skulle løfte en stang med en påmonteret ATV - et firhjulet motorkøretøj - og gå så mange runder som muligt. I mændenes tilfælde med ekstra vægt på.

