VIA: Vi får ikke fyldt op uden for Aarhus

Natten til fredag har håbefulde ansøgere fået at vide, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse i det nye skoleår.



Men til trods for ledige pladser regner VIA University College i Region Midtjylland ikke med, at der bliver fyldt på deres uddannelser uden for Aarhus.

Det fortæller Gitte Sommer Harrits, som er prorektor hos VIA University College.

- Selv om der også er nogen, der kommer efter fristen, og vi optager studerende et godt stykke tid endnu, så tror vi ikke helt på, at vi får fyldt vores pladser, siger hun.