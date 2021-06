Venstre står fast: - Vi bryder ikke loven

Men Peter Sig Kristensen, der er medlem af udvalget for Enhedslisten mener, at kommunen er på vej til at bryde loven.

- Netop fordi vi har forpligtelser overfor naturen på den her strækning af Gudenåen, så er det ulovligt, siger han til TV2 Østjylland.

- Uanset om det er en halv eller tre meter ekstra, man vil skære i begge sider, så er det til skade for det, vi er sat i verden for at beskytte, siger Peter Sig Kristensen (EL), medlem af Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune.