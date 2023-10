Vej og bro spærret for tredje gang i år

Endnu en gang må Silkeborg Kommune lukke en vej og bro på grund af store vandmængder.

Senest skete det i februar, hvor Sørkelvej, der går over Gjern Å ved Sminge, blev oversvømmet, fordi åen løb over sine bredde.

Det samme skete i januar, hvor Silkeborg Kommune også måtte afspærre vejen på grund af vand.

Og nu er den gal igen.

De store mængder vand, der ramte Øst- og Midtjylland tirsdag i denne uge, betyder, at kommunen igen må lukke for Snørkelvej og broen over åen.

Kommunen skriver på Facebook, at vejen igen kan åbnes senest 13. oktober.

Der bliver sat omkørselsskilte op.