Ved du noget? 20 biler udsat for hærværk

Knap 20 biler i Silkeborg har været udsat for hærværk natten til søndag.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Anders Bøje Hansen, til TV Midtvest.

- Bilerne er blevet ridset, og så er flere dæk blevet skåret op, og på nogle biler er det faktisk alle fire dæk. Noget kunne tyde på, at det er lavet med en stor kniv, for der skal noget til at kunne skære bildæk op, siger han.

Ifølge vagtchefen holdt bilerne på parkeringspladser i nærheden af Silkeborg Kommune. Det var på gaderne Jernbanevej, Lille Søgade og Markedsgade.

- Vi er umiddelbart på bar bund. Så vi vil gerne høre fra nogle, der har set noget eller oplevet noget i løbet af natten eller morgenen, siger Anders Bøje Hansen, og tilføjer, at den første anmeldelse kom omkring klokken ni.

Hvis du ved noget om seriehærværket i Silkeborg, kan du kontakte politiet på telefon 1-1-4.