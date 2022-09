Vandtætte GPS’er til demens-ramte går i stykker ved test

Vi testede også, om GPS’erne virkede efter en tur i vandet, da enhederne ifølge Safe Call er vandtætte. En vigtig funktion - ikke mindst i Silkeborg, der er omgivet af søer.

Her dumpede både uret og brikken SL12, da de ikke længere afgav signal efter en tur i havet.

Direktør: Ikke godt nok

Administrerende direktør i Safe Call Tommy Rasmussen forklarer, at firmaet blot videreformidler de specifikationer om de forskellige GPS-enheder, som de får fra producenten.

- Vi er nødt til at rette os efter, hvad producenterne siger, og i det her tilfælde oplyser de, at enhederne er vandtætte ved en klassifikation, der hedder "IP67". Det svarer til, at de kan være under vand i 10 til 30 minutter, uden at det skulle påvirke enheden. Men vi kommer nok til at ændre en lille smule i forhold til det, vi skriver nu, siger Tommy Rasmussen.