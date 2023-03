Unge blev smidt væk af politiet: Nu har Louise tilbudt sin garage

I Facebookgruppen "8620 Kjellerup" valgte Mathilde Asp søndag aften at skrive et opslag, hvor hun rækker ud til byens borgere i håb om forståelse for deres situation.

- Det er pisse irriterende, at vi bliver smidt væk af politiet og bliver kaldt sådan noget. Det er mega nederen, at vi ikke kan blive accepteret. Vi gør jo ikke nogen noget, siger Mathilde Asp.

Mathilde Asp og gruppen af unge er også ofte ude for, at borgere i byen kalder dem for blandt andet samfundstabere.

Gruppen af unge har ifølge Mathilde Asp ikke andre steder at være, og hun oplever at borgere i byen hurtigt tilkalder politiet, når de mødes om aftenen.

Det kan være svært at finde sin plads som ung, men for en gruppe unge i Kjellerup har det været særligt bøvlet.

Mathilde lagde dette opslag op. Det fik Louise Jensen til at tilbyde, at de unge kunne være i hendes garage.

Gruppen af unge hænger ud på parkeringspladsen foran Rema 1000 i Kjellerup. De unge mødes hele ugen, også om vinteren og er i alderen 13 til 21 år, og det gør, at der ikke er et sted, hvor de alle kan være, når de mødes om aftenen, det fortæller Mathilde Asp der selv er 16 år og går i 9. klasse.

- Vi har stået der i snart et år. Vi står bare og snakker og hører lidt musik. Vi har rakt ud til forældre, men det blev ikke til noget, og klubben om onsdagen er kun for folk i 7. til 9. klasse, så der kan alle ikke være med, siger Mathilde Asp.

Det har afledt heftig debat, om hvorvidt de unge skal have lov at opholde sig foran Rema 1000, men indtil nu har de ikke haft andre steder at være.

Allerede mandag eftermiddag klokken 15 mødtes de unge med Louise Jensen, for at gøre hendes garage klar til at blive deres nye tilholdssted.

- Nogen gange skruer vi da også lidt op for musikken, men der er aldrig nogen, der kommer hen og snakker med os, det er først, når politiet kommer, at vi får noget at vide, siger Mathilde Asp.

Flere af borgerne stemmer i på Facebook og mener, det er synd, at gruppen ikke har noget sted at være, mens andre mener, at de unge mennesker kan virke truende og intimiderende.

- Vi snakker regler her senere, men de kommer til selv at kunne komme og gå fra garagen, siger Louise Jensen

Sammen med de unge aftaler Louise Jensen, hvilke tidspunkter der skal være ro, men hun mener ikke, at for mange regler er godt for noget. Med tillid og ærlighed kommer man længst, mener hun.

- Hvis de skal holde fest, skal de lige give besked, men ellers stoler jeg på dem, siger Louise Jensen

Garagen blev ikke brugt til noget, så Louise Jensen synes det var oplagt, at de unge kunne flytte ind i den.

- Det er ikke bare for at få min garage tømt, det er for at hjælpe de unge. Det er forkert, at de ikke har et sted at opholde sig, og det er synd, at de skal være på gaden, siger hun.

De unge mennesker mødte talstærkt op for at hjælpe med at gøre deres nye tilholdssted klar til indflytning. De er glade for, at de nu ikke længere skal opholde sig på parkeringspladsen foran Rema 1000 i Kjellerup.

- Jeg synes det er mega fedt, at hun har tilbudt sin garage. Det er frisk nok at hun åbner sit sted for os, så vi kan have det sjovt og være os selv i stedet for at vi skal stå dernede og glo, siger Mathilde Asp.