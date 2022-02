Ung far vil gøre op med tabu: - Vi kan godt tage vare på os selv

Hvorvidt man er klar til at tage sig af et lille barn handler om mentalitet, mener han, og faktisk er tabuet noget, Anders har tænkt en del over, fortæller han.

- På et eller andet tidspunkt har alle hørt om programmet ”De Unge Mødre” eller set et klip derfra, og når du ser sådan et klip, får du serveret, at de her unge mennesker kraftedeme er fjollede og ikke kan tage vare på sig selv, siger Anders, der ser det at være unge forældre som et plus.