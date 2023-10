Ukrainer fængsles i fire uger efter knivstikkeri

En 49-årig mand fra Ukraine er søndag blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV Midtvest.

Manden er sigtet for at have stukket en 36-årig mand, der også er ukrainer, i benet med en køkkenkniv. Episoden skete sent fredag aften i Kjellerup, hvor begge mænd bor i samme lejlighedskompleks.



Offeret fik kniven gennem låret og blev kørt på sygehuset uden på noget tidspunkt at have været i kritisk tilstand.

Søndag oplyser politiet til TV Midtvest, at manden er blevet udskrevet efter at være blevet opereret i låret.