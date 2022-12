Ukendte personer skræmmer plejehjemsbeboere

Det er angiveligt unge mennesker eller børn, der har banket på ruderne, har beboerne ifølge Lone Lei forklaret.

De er kommet sent om aftenen, gået ind i plejehjemmets grønne område, banket på plejehjemsbeboernes ruder og forsvundet ud i mørket.

- Jeg tror ikke, børn forstår, hvad de gør. Det kan virke uskyldigt, at man går og banker på vinduer, men det er ikke alle, der kan klare det, siger Lone Lei.

Forældre må på banen

Plejehjemmets ansatte ved ikke, hvor længe det har stået på, for ikke alle beboere kan sætte ord på det, der hænder dem. Men den seneste uge har flere beboere dog klaget over, at der er blevet banket på deres vinduer.

Lone Lei valgte derfor fredag at sætte sig ved tasterne og skrive et opslag på Voels lokale Facebook-side. For nogen må kunne stoppe balladen.