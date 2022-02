Uheld skaber kø på motorvej

Der er sket et uheld på Silkeborgmotorvejen mellem Hårup og Skærbæk i Silkeborg.



Til TV2 ØSTJYLLAND oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, at der er sket et harmonikasammenstød, hvor fem biler er impliceret. Politiet melder, at der ikke er sket nogen alvorlig personskade i forbindelse med hændelsen.

Uheldet er sket i vestgående retning, og skaber en del kø på motorvejen.