Uheld på motorvejen i retning mod Aarhus: Bilist kørte ind i lastbil og endte på taget

Der er fredag morgen sket et uheld på motorvejen øst for Silkeborg.

Uheldet er sket ved rasteplads Silkeborg mellem Hårup og Låsby.

Vejdirektoratet oplyser, at politi og redningsmandskab er på stedet, men at man skal forvente ekstra rejsetid, hvis man har retning mod Aarhus.

Uheldet gør nemlig, at begge spor lige nu er spærret i østgående retning mod Aarhus, og derfor ledes trafikken gennem rastepladsen.

- Vi ved, at trafikken lige nu kører gennem rastepladsen derude, så det betyder jo, at der kun er et spor, så der kommer en lille smule kødannelse, siger Stine Hansen, der er vagthavende ved Vejdirektoratet til TV2 ØSTJYLLAND.

Bilisterne skal samtidig sætte farten ned, da de ikke kan køre 110 kilometer i timen gennem rastepladsen.

På Vejdirektoratets trafikkort fremgår det lige nu, at oprydningsarbejdet tidligst forventes at være færdigt klokken 07.05.

Ifølge Stine Hansen er det dog ikke helt realistisk.

- Vi har ikke hørt mere derude fra endnu, men umiddelbart så tror jeg ikke, at de er færdige der, siger hun.