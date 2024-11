20 medarbejdere med hård kritik: TV-kok beskyldes for at skabe en frygtkultur

'Frygtkultur' med råb som ledelsesværktøj. Sådan beskriver en række tidligere medarbejdere hverdagen på restaurant Panorama Mad og Vin. Det kan TV MIDTVEST nu fortælle. TV MIDTVEST fortæller, de har talt med 37 tidligere medarbejdere, der dækker over alt fra opvaskere, tjenere og kokke til chefstillinger. 20 af dem kritiserer, ifølge TV MIDTVEST, i hårde vendinger den ledelsesstil, de har oplevet under Jesper Panoramas ledelse.

En dag kom han og sparkede døren op og råbte ad mig Kristina Liv Pedersen, tidl. restaurantchef

En af dem er tidligere restaurantchef Kristina Liv Pedersen. Hun fortæller om en episode, hvor hun, med hold i nakken og smerter ved bevægelse, på sms blev bedt om at møde på arbejde af Jesper Panorama.

TV MIDTVEST har verificeret, at beskeden kommer fra Jesper Panorama Pedersens nummer, og har set hele samtalen. Foto: Privatfoto

Kristina Liv Pedersen mener også, at hun har oplevet en generel hård tone, som hun fandt grænseoverskridende. - Der var ikke plads til fejl. Til sidst gav det gib i mig, når han nævnte mit navn. En dag kom han og sparkede døren op og råbte ad mig, fordi jeg havde glemt, at et selskab skulle have natmad, fortæller hun til TV MIDTVEST.

Han råbte og skreg af mig flere gange, så jeg kom til at græde Jes Elias Kammer Bastholm, tidl. opvasker

Gøre op med kulturen Jesper Panorama Pedersen er blandt andet gæstekok i TV-programmet Go’ morgen Danmark og har fået overrakt prisen for Danmarks bedste bøfsandwich to år i streg. På overfladen er restauranten Panorama Mad og Vin i Silkeborg en bragende succes, men bag facaden mener flere tidligere medarbejdere altså, at restauranten kæmper med et usundt arbejdsmiljø, som de ønsker, kommer frem i lyset.

Landskendt tv-kok Jesper Panorama Pedersen og hans restaurant ikke alene kendt i Silkeborg. Den drifte resturantejer er også kendt fra landsdækkende tv og en række medieoptrædener. Ved siden af sin restaurant er Jesper Panorama Pedersen jævnlig gæst i blandt andet TV 2's Go' Morgen Danmark ligesom han har indgået et samarbejde med Kjellerup-virksomheden Designa Køkken. I foråret medvirkede den 55-årige silkeborgenser sammen med fire andre kokke i TV 2-programmet "Fem fede kokke". Den entreprenante kok holder sig langt fra kun til køkkenet. I juli annoncerede vestjyske Travelheart Sun et samarbejde med den "kendte" tv-kok, ligesom Jesper Panorama Pedersens vægttab er blevet dækket af en lang række medier. arrow-down

Morten Bang, tidligere køkkenchef fortæller til TV MIDTVEST, at det var helt normalt med offentlig skældud og trusler om fyringer, men det startede ikke sådan. - Jesper (Panorama Pedersen, red.) er egentlig en meget sympatisk mand. Men jo mere succes han får, jo mere stiger det ham til hovedet, mener han.

Morten Bang (t.v.), som var kokken bag den bøfsandwich, der to år i streg skaffede Panorama Mad og Vin prisen Danmarks bedste bøfsandwich. Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

Han er ikke alene om kritikken. - Jesper gjorde det ubehageligt at arbejde der. Han råbte og skreg af mig flere gange, så jeg kom til at græde, fortæller Jes Elias Kammer Bastholm, der arbejdede som opvasker på restauranten fra juni 2021 til januar 2024. Også Pranee Petersen, der stoppede som smørrebrødsjomfru på restauranten i januar i år, fortæller, at hun er blevet råbt ad. - Jeg kom pænt til ham og sagde, at jeg havde glemte at stemple ud. Så råbte han bare, at jeg skulle tage mig sammen, fortæller hun. Branchen skal tage ansvar TV MIDTVEST har delt de tidligere ansattes beskrivelser af arbejdsmiljøet på restaurant Panorama og Vin med to eksperter i arbejdsmiljø. De udtaler sig begge generelt, men understreger samstemmigt, at de ansattes forklaringer vidner om en arbejdsplads med store problemer for arbejdsmiljøet. - Der er ingen tvivl om, at det er stressende at arbejde i et køkken, hvor mad af høj kvalitet skal leveres på kort tid. Men det retfærdiggør ikke, at man opfører sig på en måde, hvor man råber ad andre mennesker, lyder det fra ph.d. ved Center for Arbejdslivsforskning på Roskilde Universitet Klaus T. Nielsen.

Sådan har TV MIDTVEST gjort TV MIDTVEST har talt med 37 tidligere medarbejdere på restaurant Panorama Mad og Vin om ledelsesstilen. 20 af dem kritiserer i hårde vendinger den ledelsesstil, de har oplevet under Jesper Panoramas ledelse. Fem tidligere ansatte medvirker med navn og billede, mens flere ikke har ønsket at stille sig frem, da de frygter for konsekvenserne ved offentligt at kritisere Jesper Panorama. Fem af de 37 er stadig løst tilknyttet til restauranten. TV MIDTVEST har dokumentation for, at de tidligere ansatte har været ansat på Panorama Mad og Vin fra restaurantens start i 2018 til i år. TV MIDTVEST har i videst muligt omfang forsøgt at få bekræftet påstande ved at tale med de øvrige ansatte, der har oplevet samme episode. Jesper Panorama Pedersen blev første gang opmærksom på kritikken, da TV MIDTVEST tog kontakt til ham 14. november. Han har efterfølgende aflyst et interview for i stedet at sende en skriftlig udtalelse. Læs mere om historien: tvmidtvest.dk/node/96c70e62-d278-4fcf-88aa-a15ac0f4aba5 arrow-down

Ph.d. i arbejdsorganisation og arbejdsmiljø Hans Jørgen Limborg, der i en årrække har beskæftiget sig med arbejdsmiljø, mener, at en aggressiv ledelsesstil er problematisk på flere måder. - Det er dårligt for arbejdsmiljøet, lederen selv og forretningen at bedrive ledelse på den måde, da medarbejderne forsvinder hurtigere, siger han. Hans Jørgen Limborg peger videre på, at beskrivelserne fra Panorama Mad og Vin er i den grove ende, men langt fra enestående. - Man kan godt hænge den enkelte leder ud, men hvis man ikke ændrer forholdene, så bliver han bare erstattet af en anden dårlig leder. Det er branchen, der skal løfte et ansvar og fastsætte nogle normer for arbejdsmiljø, siger han. 'De fleste har været glade' TV2 Østjylland forsøger at få en kommentar fra Jesper Panorama Pedersen. I en skriftlig udtalelse til TV MIDTVEST skriver han blandt andet, at han mener, at størstedelen af medarbejderne har været glade for ledelsesstilen på restauranten. Han forklarer også, at han har hævet stemmen over for nogle få ansatte, og at der i perioder har været pres på arbejdskollektivet.

Derfor bringer vi historien TV2 Østjylland citerer TV MIDTVEST og historien om Panorama Mad og Vin i Silkeborg for at sætte fokus på mulige problemer med arbejdsmiljøet på en af landsdelens største og mest velansete restauranter. Restauranten har opnået national anerkendelse samtidig med, at Jesper Panorama Pedersen ofte toner frem på tv-skærmen i Go' morgen Danmark og programmet Fem Fede Kokke. De ansatte mener angiveligt, at den succes og berømmelse, som Jesper Panorama Pedersen har fået, er opnået på bekostning af arbejdsmiljøet. Samtidig er historierne fra Panorama Mad og Vin, ifølge flere eksperter, et udtryk for et generelt problem i restaurationsbranchen. arrow-down

Jesper Panorama Pedersen fortæller desuden, at der er blevet flyttet flere ledelsesopgaver fra ham over på nogle mellemledere – ændringer, der er blevet lavet for at forbedre arbejdsmiljøet. Af de 37 tidligere medarbejdere, som TV MIDTVEST har snakket med, fortæller 17, ifølge TV MIDTVEST, at de var glade for deres tid på Panorama Mad og Vin. TV MIDTVEST skriver videre, at otte af de 17 medgiver, at der til tider kunne være en hård tone, men ikke noget de fandt grænseoverskridende. Alle 17 er, ifølge TV MIDTVESTm fra en liste over tidligere medarbejdere, som Jesper Panorama Pedersen opfordrede TV MIDTVEST at ringe til. Jesper Panorama Pedersen har efter udgivelsen af de første artikler fra TV MIDTVEST skrevet et længere opslag på Facebook, hvor han blandt andet erkender, at han var urimelig, da han i sommeren 2021 pressede daværende restaurantchef Kristina Liv Pedersen til at møde på job, selvom hun var syg.

Opslag fra Jesper Panorama Pedersens facebookside.