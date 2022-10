Truede med våben: Politiet kan være nødt til at løslade 60-årig

Efter en mange timer lang politiaktion i Silkeborg onsdag er der fortsat ikke taget stilling til, hvad der skal ske med den anholdte.

Den 60-årige manden havde truet med at benytte en pistol og udtrykt et ønske om konfrontation med politiet. Han er derfor anholdt og sigtet for trusler, men det er endnu uvist, om det kan udløse en varetægtsfængsling.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Andreas Andersen.

- Han sidder stadigvæk anholdt hos, hvor der skal ske en juridisk vurdering, i forhold til om han skal løslades ellers i grundlovsforhør med henblik på en varetægtsfængsling, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det kommer alene an på, hvad vi har af sigtelser, og indtil videre har vi trusler, og om det er nok, eller der skal mere til, det finder vi ud af.