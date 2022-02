Tre biler i sammenstød: En er kommet alvorligt til skade

Den ældre mand afventede at foretage et venstresving, da en uopmærksom bagvedkørende ind i mandens bil, så han blev skubbet over i den modsatte vognbane. Her blev han påkørt af den modkørende bil, han havde holdt tilbage for.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Den ældre mands tilstand er ukendt, men politiet beskrev efter ulykken hans tilstand som alvorlig. De øvrige involverede slap uden større skader.