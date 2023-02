Træner stopper efter 17 år

Jakob Andreasen har været træner for Silkeborg-Voels håndboldkvinder siden 2006. Men til sommer er det slut.

Fremover skal Jakob Andreasen være direktør på fuld tid i klubben. Det oplyser Silkeborg-Voel på sin hjemmeside mandag.

Direktørrollen kender Jakob Andreasen til i forvejen. Siden efteråret har han besat stillingen sideløbende med trænergerningen.

- Det er en beslutning, som er blevet modnet hos mig, siden jeg tog imod jobbet som direktør ved siden af trænerjobbet, siger Jakob Andreasen.

Silkeborg-Voel manglede i efteråret fem millioner kroner og var truet af konkurs. Klubben fyrede den tidligere direktør i oktober og afværgede en konkurs med hjælp fra sponsorer.

Jakob Andreasen ser frem til en ny rolle som permanent direktør i klubben.

- Jeg brænder for Silkeborg-Voel. Jeg vil fortsat bidrage til, at Silkeborg-Voel er en af Danmarks største foreninger og et kraftcenter for talentudviklingen af både drenge og piger. Ikke kun i Silkeborg-området, men også i Danmark.

- Derudover skal der samles økonomi til, at Silkeborg-Voel kan fastholde et ligahold, som vi har haft i de seneste ni år, siger Jakob Andreasen.

Silkeborg-Voel tager tirsdag aften imod Team Esbjerg i den bedste danske håndboldrække.