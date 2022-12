Tina har givet 70 konfirmationskjoler til trængte familier

Og det skabte travlhed i butikken. Opslaget på Facebook blev hurtigt delt et par tusinde gange og kommenteret og liket flittigt. Og i løbet af fredag og lørdag er langt de fleste kjoler blevet afhentet, og resten af dem er også kommet videre for at gøre gavn.

- Der var lidt tilbage, men de er givet til velgørenhed. Vi har for eksempel givet nogle til en kirke, der så kan udlåne dem til konfirmanderne, siger Tina Pedersen.

Hun fortæller, at det nok ikke er sidste gang, at hun på denne måde giver kjoler væk, hun har tilovers.

- Jeg synes godt, at man kan gøre mere af det her. For der vil altid være nogle, der har svært ved at få tingene til at hænge sammen.