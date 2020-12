Overvej at blive hjemme i julen, lyder det fra SSI - og skal du af sted, så tag bilen

Danskerne bør overveje, om de skal rejse hjem til jul, lyder opfordringen fra Statens Serum Institut.

- Hvis man er en familie, der ikke plejer at ses så meget, og nogle kommer fra et højsmitteområde, kunne man selvfølgelig overveje, om man kunne holde en lidt mindre jul, lyder det torsdag aften fra direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum.

Vælger man alligevel at rejse på tværs af landet, bør man overveje at tage bilen, lyder det fra SSI:



- Normalt ville vi jo af CO2- og miljømæssige årsager sige, at det er en rigtig god idé at rejse med offentlig transport.

- Men i den nuværende situation, hvis man har mulighed for at køre i privat bil, vil jeg faktisk synes, at det var at foretrække, siger Henrik Ullum til TV 2.