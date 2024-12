Bent Nyegaard efter drama: - Tag det for fanden alvorligt

Her udspillede sig tumult med buschaufføren, der forsøgte at jage de maskerede mænd væk fra bussen.

Håndboldsporten er ellers ikke kendt for vold eller uroligheder, som det mere er tilfældet i fodbold.

Derfor ser TV 2 Sports faste håndboldekspert Bent Nyegaard også på episoden med alvor.

- Jeg er virkelig ked af, at det endte sådan. Det er et signal om, at vi skal være opmærksomme i håndboldsporten. Det er ikke det første tilfælde, fortæller Bent Nyegaard til TV MIDTVEST.

Tidligere på året endte en GOG-spiller i kortvarig karambolage med en fan i Fredericia, da fanen hev i spilleren Oskar Vinds arm under kampen.

Med den episode in mente har Bent Nyegaard derfor et klart budskab til klubberne.

- Tag det for fanden alvorligt, og sørg for, at der er folk, der har evner og uddannelse til at tage hånd om det, siger han.

Positive takter

Bent Nyegaard kommenterede selv opgøret, der sendte Bjerringbro-Silkeborg i Final 4 i Santander Cup.

- Under kommenteringen glædede vi os over, at der var mange fans. Der var rigtig fed stemning. Så det startede fantastisk, men det endte mindre fantastisk, forklarer han.

Er det ikke også positivt, at flere kommer i hallerne. Sporten er blevet mere populær?

- Jo, det er jeg helt enig i. Det var fedt at være i hallen, og det er med til at skabe stemning, fortæller han og pointerer:

- Det er positivt, at der kommer flere til håndbold, men vi ved også, at jo flere der kommer til, jo større risiko er der også for, at der kommer typer med en anden adfærd.

Den mangeårige håndboldekspert kalder på, at klubberne også samarbejder om håndteringen af fans i deres Next Level-samarbejde.

Bjerringbro-Silkeborgs direktør Jesper Schou oplyste onsdag til TV 2 Sport, at de overvejer, om der skal være vagter til at have opsyn udenfor arenaen i fremtiden, og at klubben tager afstand overfor episoden.