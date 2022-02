Svindel i populært spil: Victor har mistet 20.000 og tillid til andre

Han indrømmer, at han selv har et ansvar for at være påpasselig, når han handler på nettet. Men han netop har forsøgt at være forsigtig, forklarer han.

- Jeg forsøger at tage flere og flere forholdsregler, men man kan aldrig være sikker. De bliver smartere og smartere. Der dukker hele tiden nye svindelmetoder op, forklarer lærervirkaren, der engang ville have svoret, at det ikke kunne ske for ham.

Tillid til andre har lidt et knæk

Svindelnumrene har ikke kun kostet Victor Vorning penge. Det har også påvirket hans tiltro til andre mennesker.

- Jeg har fået nogle forbehold, og i min hverdag er jeg mere på vagt. Jeg er ellers tillidsfuld af natur, men man kommer lidt til at sætte en barrikade op, fordi man ikke vil snydes, siger han.

Victor Vorning har været fuld af bebrejdelse. Både mod Valve, virksomheden bag Counter-Strike-spillet, og mod sig selv.