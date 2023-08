Svampejægeren jubler: - Det er pragtfuldt

Svampesæsonen er skudt i gang, og det er tidligere end normalt.

Dermed har svampe-elskere, -sankere og andre nysgerrige i år endnu længere tid til at nyde den særlige organisme, der kan tage alverden af former.

- Det er pragfuldt. Den slutter ikke tidligere, den bliver bare en måned længere, så der bliver rigtig mange svampe og tid til at samle dem i år, siger naturvejleder Jan Kjærgaard.

Han afholder blandt andet arrangementer i naturen og svampeture, og derfor vækker den lange stor begejstring for naturvejlederen.

- Årsagen er ganske indlysende regn. For at svampe kan trives, skal de have vand og varme. Vi har faktisk haft en lun sommer, og efter tørken i juni har vi godt nok haft det vådt, og det elsker de. Hvad mere kunne de ønske sig? Derfor kommer de op i rå mængder, siger han.