Sur smiley gør ondt: Ny brugsuddeler starter med at rydde op

Siden da har butikken hyret et professionelt rengøringsfirma ind til at gøre hele butikken ren, skruet op for den generelle rengøring og bestilt nye hylder til butikken. Det fortæller Frederik Suhr.

- Jeg overtog en ældre butik for fire-fem uger siden, og lige siden har jeg arbejdet i døgndrift og lavet en ny rengøringsplan, så vi får elite-smileyen tilbage hurtigst muligt, siger Frederik Suhr.

Da butikken har fået anmærkninger ved tre ud af de seneste fire kontrolbesøg, har Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug.