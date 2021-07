Styrtet Silkeborg-rytter slipper nådigt fra hård landing

Cykelrytteren Emma Norsgaard fra Silkeborg er sluppet billigt fra et voldsomt styrt under kvindernes landevejsløb ved OL i Japan.

Den 21-årige dansker har været en tur på hospitalet for at blive skannet, og meldingen fra den danske delegation søndag eftermiddag dansk tid er, at hun ikke er kommet alvorligt til skade.