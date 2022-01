Strømnedbrud kan forekomme resten af dagen

Det giver strømudfald og strømafbrydelser, fortæller afdelingsleder for elnetdrift hos elnetselskabet N1, Johannes Guldbæk.

- Det er et irriterende fænomen, der er meget, meget sjældent. Vi har sidst set det et enkelt sted i forbindelse med stormene Allan og Bodil, siger Johannes Guldbæk til TV2 ØSTJYLLAND.

Fortsætter frem til tirsdag

Elnetselskabet har ikke mulighed for at vaske salten af og afventer derfor et regnvejr, der kan skylle salten væk.

I mellemtiden sænker N1 spændingen for at begrænse omfanget af strømafbrydelserne.