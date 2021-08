Strejkende sygeplejersker overrasker Mette Frederiksen under østjysk besøg

Den danske statsminister er denne lørdag i Silkeborg som en del af sin tur rundt i i landet for at snakke med dansker forud for det kommende kommunalvalg.

Her så sygeplejerskerne en mulighed for at fortælle deres budskab direkte til kvinden, som de mener skal komme med løsningen.

- Hun er kommet for at snakke med borgerne, og vi er jo også borgere her i landet. Så jeg håber hun vil lytte til vores budskab, siger næstformand for Dansk Sygeplejeråd Midtjylland, Bente Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND om sine forventninger til demonstrationen.

Andre sygeplejersker har dog lidt større forhåbninger til udfaldet af dagens aktion.

- Jeg vil rigtig gerne se hovedpersonen i det her, fordi hun ER den, der skal komme med løsningen på den her konflikt, siger Mette Skovgaard Andersen, der til daglig, når der ellers ikke er strejke, arbejder som sygeplejerske på Regionshospitalet i Horsens.