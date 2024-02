Stort selskab konkurs - 450 mister arbejdet

Den store ejendomsudvikler Rene Birchs selskab GMB Produktion er nu gået konkurs.

Det skriver Midtjyllands Avis.

GMB Produktion gik i rekonstruktion tidligere på måneden i håbet om, at virksomheden kunne reddes. Det har imidlertid ikke vist sig muligt, og derfor er der ikke længere grundlag for at føre den videre. Selskabet har ifølge

Virksomheden er en af flere i erhvervsmanden Rene Birchs netværk, som har lidt af dårlig økonomi. GMB Produktion har faciliteter i Fårvang og Kjellerup, hvor mange nu altså står uden arbejde. I 2023 arbejdede mere end 450 for firmaet.