Stort millionbeløb til ramt museum

Kan gå hurtigt i gang

Tagproblemet har været politisk behandlet før, da der i 2019 blev gennemført en undersøgelse af bygningen. Det resulterede i et estimat for nødvendig renovering på 7.250.000 kroner.

Siden er skaderne på bygningen kun blevet værre, ligesom udgifterne til at sikre museets værdier ifølge forvaltningen er forhøjet.

Til gengæld betyder den aktuelle økonomiske situation, at det er nemmere at finde håndværkere til at gå i gang med renoveringen, end det havde været for kort tid siden.

Derfor forventer Jacob Thage også, at man allerede i januar vil kunne sætte håndværkerne i gang.

- Vi har stået klar i starthullerne, og vi har været heldige med, at det er nemmere at hyre håndværkere i dag end for et halvt år siden, siger Jacob Thage.

Første etape af renoveringen forventes at været færdig om tre måneder, og næste etape kommer til at omkring to måneder mere.