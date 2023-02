Puff bars er engangs-e-cigaretter, som er udbredt blandt børn og unge.



Det skriver Midtjyllands Avis.



Lokalpolitiet i Silkeborg holder ifølge avisen kortene tæt til kroppen. Men politiet oplyser, at en 27-årig mand fra Silkeborg er sigtet for at have varerne.

Sigtelsen går på overtrædelse af toldloven, hvilket i udgangspunktet vil blive straffet med en bøde.