Storstilet fyrværkerishow går igen galt

Hvad bliver der gjort for at det ikke sker en tredje gang?

- Hvis der er nogen der er træt af det, så er det fyrværkeren selv. Vi gør alt for at den fejl ikke sker igen, siger Trine Valentin.

- Det er vi ikke herre over

Det er firmaerne Frontsound og Multi FX, der står for showene hver aften under regattaen. Fyrværker Mathias Skall Hansen fortæller, at der torsdag aften viste sig en fejl på et produkt, som skød forkert.

- Det er vi ikke herre over, det er en fejl fra producenten, og det er ved at blive undersøgt.

Ifølge Mathias Skall Hansen har et skud fra fyrværkeriet ramt et afskydningssystem på en af de pramme, hvorfra fyrværkeriet blev affyret. Noget, han selv betegner som et "megauheld".

- Så går strømmen, og vi mister forbindelse til det og til hovedforsyningen. Var den landet to centimeter ved siden af, var der ikke sket en skid, siger han.