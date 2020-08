Stor udrykning til brand: Brandmand kørt til hospitalet

En brandmand er torsdag blevet kørt til Akutmodtagelsen i Viborg, efter han har deltaget i slukningen af en brand ved en gård i Fårvang.

Brandmanden er blevet ramt af et brændende dæk fra et landbrugsredskab, der eksploderede.

- Han er blevet forbrændt på hænderne. Han er blevet behandlet for lettere forbrændinger og er kommet hjem, siger operativchef hos Midtjysk Brand & Redning, Jesper Hesselberg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Aarhus Festuge er aflyst

Massivt tilstede

Branden opstod, fordi der var gået ild i et landbrugsredskab på en gård i Fårvang. Da der var risiko for, at branden ville sprede sig til en nærliggende staldbygning, mødte brandvæsnet talstærkt op.

- Der er sendt i alt sendt syv køretøjer derud fra fem forskellige stationer, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Citychef om aflysning: Den helt rigtige beslutning

Brandvæsenet er torsdag eftermiddag fortsat til stede på gården for at udføre efterslukningsarbejde. Foto: Peter Erfurt - 24-7 News

Branden er efterfølgende kommet under kontrol, men nåede undervejs at sprede sig til et halmoplag.

Derfor er brandvæsenet fortsat til stede på gården for at udføre efterslukningsarbejdet.

Landbrugsredskabet har lidt store skader, mens gården har fået skader på tag og tagkonstruktionen.