Stor øvelse i gang: Politiet traf specialstyrke i udlejningsbil

Hvorfor lyder det som om, der er krig i baghaven? Og hvor længe skal det vare?

De spørgsmål stiller borgere mange steder i Jylland sig selv i disse dage, hvor en stor international militærøvelse udspiller sig – ja faktisk over hele landet.

Øvelsen, Night Hawk, er i høj grad mørkelagt, og Forsvaret er derfor forbeholdne med oplysningerne om øvelsen, fremgår det af en skriftlig annoncering af øvelsen.

- Det bliver desværre ikke muligt for offentligheden at følge med i øvelsen. Night Hawk er omgærdet af en del hemmelighedskræmmeri, fordi specialstyrkerne skal kunne træne uforstyrret og uden at afsløre de taktikker, de benytter, når de bliver indsat. Det er af samme årsag også begrænset, hvor mange detaljer der kan afsløres om hvor og hvornår soldaterne bliver indsat, skriver Specialoperationskommandoen, som er en enhed i Forsvaret, om øvelsen.

Har bevæget sig sydpå

Det ligger dog fast, at øvelsen de seneste dage har bevæget sig fra øvelsens udgangspunkter Flyvestation Ålborg og Flådestation Frederikshavn, hvor de 2500 soldater fra 13 nationer er placeret.

Så langt sydpå som i Horsens observerede flere borgere i går et transportfly, efter meldingerne af typen Hercules, flyve lavt over den sydlige del af byen for at krænge hårdt over Rema 1000’s lager, og lørdag aften kom der også en melding fra Midt- og Vestjyllands Politi om, at man både lørdag og søndag aften vil kunne spotte soldater og store køretøjer i området mellem Silkeborg og Kjellerup.