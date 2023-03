Støj fra racerbane generer naboer på 20. år - men afvises igen og igen

Foreningen "Jyllandsringens naboer" har i et årti kæmpet for at nedbringe støjniveauet på racerbanen, som ifølge dem er steget til urimelige højder.

Det hele bunder i, at der i 2013 blev vedtaget en miljøgodkendelse for Jyllandsringen. Her blev der blandt fastsat grænser for støjniveauet fra banen.

Men naboerne føler ikke, at racerbanen overholdt aftalen, og ifølge dem er støjniveauet kun blevet værre siden.

Derfor har de kæmpet for skærpet krav til støjniveau. I seneste omgang ved at bede Silkeborg Kommune om en revurdering af miljøgodkendelsen.

Det har Silkeborg Kommune dog kommune tirsdag endeligt afvist, fremgår det af en afgørelse, der er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

- Det er måske ikke helt overraskende. Det er en meget stor beslutning, hvis man skulle revurdere alt det, man har arbejdet for, siger Jakob Løchte, der er talsperson for Jyllandsringens naboer.

Kan ikke være i eget hjem

De første klager over støj er helt tilbage fra 2003.

Men ifølge Jakob Løchte er støjproblemet blevet markant værre siden aftalen i 2013.

Han fortæller, at naboerne tidligere var vant til fire-fem løbsweekender om året.

Siden er der dog sket en stigning i antallet af især firmaevents, hvilket har øget støjproblemet.

- Det påvirker en psykisk. Man går simpelthen i stressmode, når det køres løb. Man bliver simpelthen påvirket på sjælen. Det er svært at leve med, og det kan være svært at tro, at det må være lovligt, siger Jakob Løchte.



Han har boet i sit hus i 25 år. Han var forberedt på, at racerbanen ville larme fra tid til anden, men nu mener han, at problemet er ude af proportioner.

- Det er nogle gange så grelt, at man ikke engang kan være inde i sit hus. Tidligere kunne man måske bare ikke være i haven. Man kan heller ikke regne med løbskalenderen, så man ved aldrig, hvornår det er, og så kan man ikke planlægge rundt om det, siger han.



Giver ikke op

Silkeborg Kommune henviser til, at afgørelsen kan påklages til Miljø-og Fødevareklagenævnet inden den 28. marts 2023.



Jakob Løchte fortæller, at Jyllandsringens naboer har tænkte sig endnu engang at klage over beslutningen, og at de allerede har hyret en advokat til at hjælpe dem.

Der er i alt cirka 130 husstander, der er en del af foreningen. Og derfor vil Jakob Løchte heller ikke acceptere, at det kan være en løsning at flytte.

- Det handler om, at vi alle sammen skal kunne være her. Vi skal have lavet nogle spilleregler, der er acceptable. Ligesom vi havde før 2013, siger han.



Kommer I nogensinde til at give op?

- Nej, ikke som det er nu. Det er uacceptabelt.



Fra Jyllandsringen tager man kritikken med ophøjet ro. De mener, at alle klager over årene er behandlet korrekt.

- FDM Jyllandsringen overholder sin miljøgodkendelse i dag, helt som vi gjorde i 2013. Vi er meget bevidste om, at vi som virksomhed, uddannelsessted og idrætsfacilitet er helt afhængige af vores miljøgodkendelse. Derfor bruger vi mange ressourcer på at overholde den, lyder det fra Mona Jakobsen, chef for FDM Jyllandsringen, i et skriftligt svar.



Er det korrekt, at der er flere weekendarrangementer nu end i 2013?



- På FDM Jyllandsringen er vi interesseret i at udvikle og udnytte vores anlæg bedst muligt. For eksempel har vi for få år siden investeret i en ny hovedbygning med mødefaciliteter. Det betyder, at der i perioder nok er kommet flere weekendarrangementer til. Det vil alene sige lørdage, da banen ikke må benyttes på søndage.

Man kan ikke regne med løbskalenderen, siger foreningens talsperson Jakob Løchte. Dermed kan han ikke planlægge efter, hvornår han ikke skal være hjemme. Kan det være rigtigt?



- Det er ikke en kritik, vi kan genkende. Tværtimod blev alle sæsonens løbsweekender offentliggjort midt i januar. Første løbsweekend er i maj. Det samme har været tilfældet tidligere år. Vi er i det hele taget meget opmærksomme på, at weekender med motorløb meldes rettidigt ind til kommunen, som de skal, hvilket Silkeborg Kommune ville kunne bekræfte. Det er en forudsætning for, at vi må afholde løbene. Derfor kan vi kun afvise kritikken, siger Mona Jakobsen.