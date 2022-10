Stjal pistoler og skød vildsvin - nu er fire unge dømt

Det er ikke småting, fire unge mennesker er blevet sendt i fængsel for. To mænd på 21 og 22 år og to kvinder på 16 og 17 år er torsdag blevet dømt i en sag om våbenbesiddelse og adskillige tilfælde af indbrudstyveri af særligt grov beskaffenhed. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi.



Kriminaliteten er primært begået i Silkeborg-området i en periode på halvanden måned fra 23. december 2021 til 9. februar 2022.

De fire har begået flere tyverier og indbrud sammen, hvor der er stjålet indbo for store summer.



Mange hundredtusinder kroner

De to piger har ifølge pressemeddelelsen deltaget i tyveri for ikke under 120.000 kroner, mens det for de to unge mænds vedkommende drejer sig om mere end 400.000 kroner.

Det er netop de samlede beløbs størrelse samt at indbruddene er sket i fællesskab og efter forudgående aftale, at det er vurderet til at være af særligt grov beskaffenhed.

De fire unge blev også dømt for ved et indbrud i administrationsbygningen ved Silkeborg Bunkermuseum at have stjålet flere historiske våben. Et af våbnene blev brugt til at skyde et vildsvin i Frijsenborgskovene nær Hammel.

Også en ildspåsættelse i Gjern Bakker er på listen over de kriminelle gerninger.

Det var ved retten i Viborg, de fire blev dømt. Straffen lød på tre års fængsel for de to pigers vedkommende, mens den 22-årige mand fik fire års fængsel, og den 21-årige skal ind og sidde i fem et halvt år.

Den 16-årige kvinde og den 21-årige mand har anket deres domme, mens den 17-årige kvinde og den 22-årige mand har udbedt sig betænkningstid i forhold til ankespørgsmålet.