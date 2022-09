Står klar til at hjælpe ramte foreninger efter konkurs

De foreninger, der hjalp til under det nu konkursramte Silkeborg Regatta, kan måske ånde lettet op. Flere partier er nemlig klar til at kigge på, om de kan give dem en økonomisk håndsrækning, hvis kommunens underskudsgaranti viser sig at være ugyldig.

600.000 kroner fra kommunekassen skulle være med til at holde hånden under de foreninger, der hjalp til under dette års Regatta i Silkeborg. Pengene var en del af en underskudsgaranti til Regattaen, men fordi det ikke bare blev til et underskud, men en konkurs er der ikke klarhed over, hvad der sker med pengene.

Kommunen selv venter på juridisk afklaring, men to eksperter peger overfor TV2 ØSTJYLLAND på, at aftalen mellem kommunen og Regattaen er så løst formuleret, at kommunen muligvis kan beholde pengene.