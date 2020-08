Sparekniven svinges i Silkeborg: Disse områder kan blive ramt

Silkeborg Kommune skal spare millioner af kroner.

Derfor er et kæmpe sparekatalog i dag blevet fremlagt med 75 forslag til, hvordan kommunens økonomi igen kommer på rette spor.

15 forslag omhandler, hvordan kommunen kan spare cirka 23 millioner kroner på dette års budget, mens de restende forslag omhandler besparelser på op mod 70 millioner kroner på næste års budget.

Både de ældre, socialområdet og kulturen ser ud til at blive ramt.

Det er muligt at se hele sparekataloget og de mange forslag her.

Særligt ældreområdet kan blive ramt

Størstedelen af spareforslagene for næste år omhandler ældreområdet, hvor spareforslagene løber op i 24,3 millioner kroner.

Et spareforslag går på at nedlægge klippekortordningen til hjemmeboende ældre. En ordning, hvor ældre har mulighed for at få tildelt ekstra tid til eksempelvis besøg på kirkegård eller hos frisøren med en medarbejder.

Et andet forslag går på at nedlægge 19 midlertidige plejepladser, hvor borgere så i stedet skal modtage hjælp i eget hjem.

Høringsperiode starter

Nu starter en høringsperiode, hvor organisationer og personer kan komme med indvendinger omkring besparelserne.

Allerede den 24. august mødes byrådet i Silkeborg for at beslutte, hvilke af spareforslagene om dette års budget, der skal gennemføres. Mens de til oktober beslutter, hvilke spareforslag for næste års budget, der skal gennemføres.