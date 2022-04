Spansktalende håndværkere stjal firmabil og værktøj

Via en GPS-tracker kunne byggefirmaet se, at deres bil holdt et sted i Odder, og Østjyllands Politi sendte derfor en patrulje til adressen.



Her fandt de firmabilen, der var meldt stjålet, og ved siden stod de to mænd, som blev anholdt og sigtet for brugstyveri af firmabilen.

Værktøj i skov og lade

Anmelderen fra byggefirmaet ankom kort efter til adressen i Odder, og da bilens GPS viste, at firmabilen tidligere i noget tid havde holdt stille i et skovstykke i nærheden, kørte de alle til skoven, hvor en hundepatrulje blev sat ind for at snuse efter værktøj.

Det lykkedes hundene at finde en del værktøj, som anmelderen kunne bekræfte tilhørte firmaet. Senere på eftermiddagen blev der fundet en del værktøj i en lade, som ligeledes var stjålet fra firmaet.

De to spansktalende håndværkere blev kørt til politigården i Aarhus. Da gerningsstedet er i Silkeborg, blev sagen overdraget til Midt- og Vestjyllands Politi.