Sommerlejr for udsatte børn mangler frivillige

Derfor synes han og de andre frivillige også, at det var ærgerligt, at det i år var så svært at finde nok frivillige, at det på et tidspunkt var usikkert, om lejren overhovedet kunne afholdes.

Nu lykkedes det dog, og omgivet af børn, der konstant trækker i ham, nyder Rasmus Lindvald samværet og fællesskabet I Ulstrup. Da TV2 ØSTJYLLAND besøger lejren, har der allerede været en rap-workshop og en gyserkælder, og senere er der filmaften med popcorn og slushice.