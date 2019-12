Som den eneste i Jylland: Privat fødeklinik klar til nye østjyder

I Silkeborg får vordende mødre nu igen mulighed for at føde deres kære små - uden at skulle den lange vej til enten Viborg eller Herning.

Fredag er Jyllands første private fødeklinik nemlig åbnet i byen, og det sker otte år efter, at den offentlige fødeafdeling på byens sygehus blev lukket under store protester.

I 2011 lukkede fødeafdelingen på hospitalet i Silkeborg. Siden er de fødende hovedsageligt blevet henvist til Viborg og Herning.

Antallet af fødeafdelinger i vores landsdel er gennem flere år blevet reduceret. Afdelinger i både Odder, Grenå og Silkeborg er lukket, og størstedelen af de cirka 16.000 årlige fødsler i Region Midtjylland foregår nu på fødeafdelinger i Aarhus, Randers, Viborg, Herning, Horsens og Holstebro.

Oversigt over offentlige fødeafdelinger.

I Silkeborg Kommune fødes der cirka tusind børn om året. Og nu får deres mødre - og alle andre kommende mødre i det jyske - mulighed for at føde i helt anderledes rammer, end dem det offentlige tilbyder.

Rejsetiden er afgørende

Det er søstrene Anita og Mona Bindner, der står bag den private fødeklinik med navnet Den Lille Jordemoder. I sit arbejde som jordemoder snakker Mona Bindner med mange gravide.

- Det er transporten til sygehusene, som de er rigtig kede af. Jeg har også oplevet, at der er rigtig mange, som tidligere har født ganske hurtigt, som er bange for at komme til at føde i bilen på vej til sygehuset. Det fylder rigtig meget hos dem og er med til at skabe en form for utryghed hos den gravide, siger Mona Bindner.

Mona Bindner er selv jordemoder og står sammen med sin søster bag den nye, private fødeklinik i Silkeborg. De forventer, at den første baby vil komme til verden hos dem til februar.

Derfor er der brug for et ekstra tilbud, mener søstrene.

- Der er rigtig mange gravide her i Silkeborg, som savner muligheden for at kunne føde i byen, siger Mona Bindner.

Næppe samarbejde med regionen

Den Lille Jordemoder i Silkeborg er lige nu Jyllands eneste private fødeklinik. Her skal man betale mere end 15.000 kroner for at få lov at føde. Sådan behøver det dog ikke være. På Sjælland bliver gravide via det offentlige tilbudt at føde på private klinikker som regionen samarbejder med.

Den private klinik i Silkeborg har ansøgt Region Midtjylland om et lignende samarbejde.

Region Midtjylland vurderer lige nu tilbuddet, men meldingen fra formanden for Hospitalsudvalget er indtil videre klar.

- Vi har nogle ganske udmærkede tilbud på vores hospitaler. Det, det også vil betyde, er, at hvis vi også skal understøtte det, så skal vi tage midler ud af hospitalerne, siger Henrik Gottlieb Hansen (S), formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

- Man kan også sige, at man kan komme til at skabe for stor divergens mellem mulighederne hos de fødende, hvis der er nogle, der har råd til selv at betale for det, og nogle, der ikke har, siger Mona Bindner.

Den Lille Jordemoder ligger her på Frederiksberggade 23 i Silkeborg.

Første baby til februar

Indtil videre er fødeklinikken i Silkeborg altså kun for dem, der vil betale. Og flere har ifølge klinikken allerede henvendt sig.

- Jeg tænker, at der til februar sandsynligvis vil komme en baby til verden her for første gang, siger Mona Bindner.

Udover den nye, private fødeklinik kan man i vores landsdel også få hjælp af private jordemødre til at føde derhjemme.