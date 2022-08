Søvnforsøg er en succes: - Jeg kan mærke, at jeg har mere overskud om morgenen

- Nu kan man godt få et glad “god morgen” og et smil på læben. Og det er nok der, hvor jeg tydeligst kan se, at der er sket noget i forhold til glæden og samværet i klassen, siger Jimmie Marud, der er klasselærer for 7. klasse på Th. Langs Skole.

Hun fortsætter:

- De sidder ikke bare med telefonen og kører hele morgenen, fordi de skal vågne op. De kommunikerer også lidt indbyrdes, når man kommer ind. Så det er dejligt at se.

Et lignende billede bliver tegnet af eleverne, der blandt andet nævner, at de sidder mindre med deres mobiltelefoner fra morgenstunden af.