Silkeborg slipper for rigide jobcenter-regler

Silkeborg Kommune skal være med til at vise vejen på beskæftigelsesområdet. Kommunen er nemlig blevet valgt af regeringen som såkaldt frikommune på området.

Dermed skal Silkeborg Kommune være med til at afprøve nye veje for bedre at få borgere tilbage i arbejde uden at være bundet af en lang række regler, som man bliver fritaget for. Det glæder formand for arbejdsmarkedsudvalget i Silkeborg Kommune Dorthe Jensen (S).

- Udgangspunktet er jo, at vi får mulighed for at slippe medarbejdernes faglighed fri, så de kan løse en opgave, siger hun.