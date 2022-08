Silkeborg skal møde Viborgs overmænd

Kent Nielsen ser frem til at møde klubber fra det, han kalder de allerøverste hylder.

- Altså – et hold fra Premier League, det største hold fra Rumænien og det største hold fra Belgien. Det bliver enormt spændende at blive matchet med klubber på det niveau, og der venter kæmpestore oplevelser for os alle sammen – spillere, trænere, klub, by og fans, lyder det fra Nielsen.